ua ru
Чт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба обсудил с премьером Израиля ПВО для Украины

Новина українською →
Киев, Четверг 20 октября 2022 23:32
Кулеба обсудил с премьером Израиля ПВО для Украины Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поговорил с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Стороны обсудили ПВО против иранских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы и Facebook премьера Израиля.

В беседе Кулеба подробно рассказал о последствиях для Украины ракетных ударов и атак дронами со стороны России.

"Сообщил ему о невыразимых страданиях, гибели людей и разрушениях, причиненных российскими ракетами и беспилотниками иранского производства. Мы подробно обсудили просьбу Украины к Израилю предоставить системы и технологии противовоздушной и противоракетной обороны", - рассказал Кулеба.

Лапид выразил беспокойство сотрудничеством России и Ирана и выразил поддержку Украине.

Более подробной информации о переговорах канцелярия Лапида не приводит.

Напомним, ранее стало известно, что Украина направила официальный запрос Израилю с просьбой начать поставки систем ПВО и ПРО для защиты неба от российских ракет.

Позже содержание письма Украины Израилю было раскрыто израильскими СМИ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Израиль
NEWS
Оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС, - Зеленский
Оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС, - Зеленский
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет