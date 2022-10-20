Кулеба обсудил с премьером Израиля ПВО для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поговорил с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Стороны обсудили ПВО против иранских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы и Facebook премьера Израиля.

В беседе Кулеба подробно рассказал о последствиях для Украины ракетных ударов и атак дронами со стороны России.

"Сообщил ему о невыразимых страданиях, гибели людей и разрушениях, причиненных российскими ракетами и беспилотниками иранского производства. Мы подробно обсудили просьбу Украины к Израилю предоставить системы и технологии противовоздушной и противоракетной обороны", - рассказал Кулеба.

Лапид выразил беспокойство сотрудничеством России и Ирана и выразил поддержку Украине.

Более подробной информации о переговорах канцелярия Лапида не приводит.

Напомним, ранее стало известно, что Украина направила официальный запрос Израилю с просьбой начать поставки систем ПВО и ПРО для защиты неба от российских ракет.

Позже содержание письма Украины Израилю было раскрыто израильскими СМИ.

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