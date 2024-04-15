Кулеба обговорив з норвезьким колегою питання поставок систем ППО в Україну

Міністр закордонних справ України зустрівся зі своїм норвезьким колегою Бартом Ейде. За підсумками перемовин Дмитро Кулеба повідомив, що головною була тема щодо систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на їх спільну пресконференцію.

Як зауважив український міністр закордонних справ, норвезькі зенітні ракетні комплекси NASAMS добре себе зарекомендували в Україні під час протистояння російській агресії. "І ми вдячні за те, що уряд Норвегії докладає більше зусиль, аби Україна мала більше таких систем. Але уряд Норвегії також надає інструменти й можливості, щоб отримати системи PATRIOT з інших країн і ми цю тему теж сьогодні предметно обговорили", - сказав Кулеба. Водночас глава МЗС Норвегії зауважив, що наразі їхня країна з іншими партерами обговорює подальші можливості забезпечення України більшою кількістю систем PATRIOT. "Тому, що ППО - це дуже важливо, щоб захистити економіку, енергоінфраструктуру, населення і щоб підтримати бойовий дух. Звісно, щоб перемогти тільки засобами ППО, то цього недостатньо. Але це дуже важливий компонент" - наголосив Ейде.