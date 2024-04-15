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Кулеба обсудил с норвежским коллегой вопрос поставок систем ПВО в Украину

Украина Норвегия, Понедельник 15 апреля 2024 13:59
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Кулеба обсудил с норвежским коллегой вопрос поставок систем ПВО в Украину Фото: главы МИД Украины и Норвегии обсудили вопросы систем ПВО (скрин видео)
Автор: Ярослава Борзова

Министр иностранных дел Украины встретился со своим норвежским коллегой Бартом Эйде. По итогам переговоров Дмитрий Кулеба сообщил, что главной была тема систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на их совместную пресс-конференцию.

Как отметил украинский министр иностранных дел, норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS хорошо себя зарекомендовали в Украине во время противостояния российской агрессии.

"И мы благодарны за то, что правительство Норвегии прилагает больше усилий, чтобы у Украины было больше таких систем. Но правительство Норвегии также предоставляет инструменты и возможности, чтобы получить системы PATRIOT из других стран и мы эту тему тоже сегодня предметно обсудили", - сказал Кулеба.

В то же время глава МИД Норвегии отметил, что в настоящее время их страна с другими партерами обсуждает дальнейшие возможности обеспечения Украины большим количеством систем PATRIOT.

"Потому что ПВО - это очень важно, чтобы защитить экономику, энергоинфраструктуру, население и чтобы поддержать боевой дух. Конечно, чтобы победить только средствами ПВО, этого недостаточно. Но это очень важный компонент" - подчеркнул Эйде.

Системы ПВО для Украины

Украина еще с начала полномасштабного российского вторжения работает над усилением ПВО. Однако потребность в противовоздушной обороне обострилась после возобновления российских ударов по объектам энергетики.

Помочь Украине с поиском ПВО обещала Германия. Как заявлял Берлин, немецкое правительство пересмотрит свои запасы и будет искать по миру системы, которые можно отправить в Украину. Сегодня Германия объявила о передаче Украине дополнительной системы Patriot.

Однако Зеленский ранее заявлял, что для того, чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужно 25 систем Patriot.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но сначала хочет добиться получения 7 из них.

В приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику. На сегодняшний день Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.

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