Кулеба обговорив з нідерландським колегою надання Україні винищувачів F-16

Кулеба провів розмову з Гукстрою, аби скоординувати міжнародні кроки, оскільки вже незабаром настане річниця повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Я подякував за останнє рішення щодо танків. Я також піднімав питання про F-16. Ми продовжуємо наш діалог з Нідерландами та іншими щодо бойової авіації", - написав український міністр.

Зазначимо, що наприкінці січня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що у країни немає табу на постачання винищувачів Україні, проте зазначив, що вони не отримували таких запитів.

Тим часом прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу визначитись, які бойові літаки можна передати Україні.

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