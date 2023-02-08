Кулеба обсудил с нидерландским коллегой предоставление Украине истребителей F-16

Кулеба провел разговор с Гукстрой, чтобы скоординировать международные шаги, поскольку вскоре наступит годовщина полномасштабного вторжения России в Украину.

"Я поблагодарил за последнее решение по танкам. Я также поднимал вопрос о F-16. Мы продолжаем наш диалог с Нидерландами и другими по поводу боевой авиации", - написал украинский министр.

Отметим, что в конце января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что у страны нет табу на поставку истребителей Украине, однако отметил, что они не получали таких запросов.

Тем временем премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу определиться, какие боевые самолеты можно передать Украине.

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