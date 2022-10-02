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Кулеба обговорив з Гроссі викрадення окупантами гендиректора Запорізької АЕС

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Неділя 02 жовтня 2022 19:32
Кулеба обговорив з Гроссі викрадення окупантами гендиректора Запорізької АЕС Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

МАГАТЕ докладає всіх зусиль для звільнення викраденого російськими окупантами генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.

Кулеба поінформував генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, що Україна готова сприяти ротації експертів агентства на станції.

"Я наголосив, що Росія має вивести війська та військову техніку зі станції. Він запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для звільнення викраденого Росією директора ЗАЕС", - написав міністр.

Нагадаэмо, що наступного тижня Гроссі планує відвідати Україну та Росію для консультацій щодо створення навколо Запорізької АЕС охоронної зони ядерної та фізичної безпеки.

Як повідомлялося раніше, російський патруль дорогою від Запорізької АЕС до Енергодару затримав генерального директора станції.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі також зазначив, що викрадення Мурашова впливає на ядерну безпеку.

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Запорізька АЕС Дмитро Кулеба МАГАТЭ
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