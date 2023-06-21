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Кулеба обговорив з главою МЗС Туреччини продовження "зернової угоди"

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Лондон, Середа 21 червня 2023 21:49
Кулеба обговорив з главою МЗС Туреччини продовження "зернової угоди" Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні провів переговори з новим турецьким главою МЗС Хаканом Фіданом. Зокрема обговорили питання української формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства закордонних справ України.

Сьогодні під час Конференції з відновлення України, що проходить в Лондоні, Кулеба вперше зустрівся з новим міністром закордонних справ Туреччини.

Під час зустрічі міністри обговорили:

  • розвиток співпраці України та Туреччини,
  • продовження Чорноморської зернової ініціативи,
  • та розширення глобальної підтримки Формули миру.

Конференція у Лондоні

Наразі у Британії проходить другий день Конференції з відновлення України. Метою якої є залучення міжнародних інвестицій для відновлення країни після російського вторгнення.

Вчора Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. В Лондоні вони обговорили кроки щодо зміцнення контрнаступу ЗСУ.

Сьогодні ж український міністр вже встиг зустрітись з французькою колегою Катрін Колонною. Кулеба подякував їй за відкритість Парижу до амбітних результатів саміту НАТО. А також міністр провів переговори з австрійським колегою Александером Шалленбергом. Зокрема обговорили питання щодо розмінування українських територій.

Детальніше про нового міністра закордонних справ Туреччини та його роль для України можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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