Кулеба обсудил с главой МИД Турции продление "зернового соглашения"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня провел переговоры с новым турецким главой МИД Хаканом Фиданом. В частности обсудили вопросы украинской формулы мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел Украины.

Сегодня во время Конференции по восстановлению Украины, проходящей в Лондоне, Кулеба впервые встретился с новым министром иностранных дел Турции.

Во время встречи министры обсудили:

развитие сотрудничества Украины и Турции,

продолжение Черноморской зерновой инициативы,

и расширение глобальной поддержки Формулы мира.

Конференция в Лондоне

В Британии проходит второй день Конференции по восстановлению Украины. Целью которой является привлечение международных инвестиций для обновления страны после российского вторжения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В Лондоне они обсудили шаги по укреплению контрнаступления ВСУ.

Сегодня украинский министр уже успел встретиться с французской коллегой Катрин Колонной. Кулеба поблагодарил ее за открытость Парижа к амбициозным результатам саммита НАТО. Также министр провел переговоры с австрийским коллегой Александером Шалленбергом. В частности, обсудили вопросы разминирования украинских территорий.

Детальнее о новом министре иностранных дел Турции и его роли для Украины можно узнать в материале РБК-Украина.

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