Кулеба обговорив з Блінкеном кроки по зміцненню контрнаступу ЗСУ
Глава МЗС України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні, 20 червня, в Лондоні обговорили кроки щодо зміцнення контрнаступу ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку українського міністра у Twitter.
"У Лондоні я зустрівся з Ентоні Блінкеном і подякував США за їхню підтримку", - йдеться у заяві.
За його словами, вони обговорили такі кроки зі зміцнення контрнаступальних можливостей України.
Також дипломати обговорили підготовку результатів Вільнюського саміту щодо перспектив членства України в НАТО та посилення глобальної підтримки "Формули миру".
Допомога від США
США регулярно виділяють військову допомогу для України. З моменту початку вторгнення Вашингтон витратив на ці потреби понад 37 млрд доларів.
Нещодавно Сполучені Штати незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Допомога буде надана з наявних резервів Пентагону за повноваженнями президента Джо Байдена.
Сьогодні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки завтра оголосять про новий пакет військової допомоги для України.
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