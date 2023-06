Відкриті до амбітних результатів саміту НАТО. Кулеба зустрівся з головою МЗС Франції

У своєму Twitter-акаунті міністр відзначив, що під час зустрічі вони порушили питання членства України в НАТО.

"Ми обговорили важливість здійснення кроку до членства України в НАТО у Вільнюсі та нову допомогу Франції для посилення контрнаступальних можливостей України. Я дякую Франції за відкритість до амбітних результатів Вільнюського саміту", - написав Кулеба.

I met with @MinColonna. We discussed the importance of taking a step toward Ukraine’s NATO membership in Vilnius and France’s new assistance to bolster Ukraine’s counteroffensive capabilities. I thank France for being open to the ambitious deliverables of the Vilnius summit. pic.twitter.com/RE12dt1SZP