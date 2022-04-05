ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба о новом главе МИД Грузии: рассчитываем на полную поддержку в противодействии агрессии РФ

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 02:01
Кулеба о новом главе МИД Грузии: рассчитываем на полную поддержку в противодействии агрессии РФ Фото: Илья Дарчиашвили, глава МИД Грузии (1tv.ge)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о смене руководства МИД Грузии. Украинский чиновник рассчитывает, что назначение Ильи Дарчиашвили позитивно скажется на позиции Тбилиси по противодействии агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского МИД в Twitter.

"С нетерпением жду совместной работы с Ильей Дарчиашвили, недавно назначенным министром иностранных дел Грузии, для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Грузией. Рассчитываю на полную поддержку Грузии в противодействии российской агрессии", - пишет Кулеба.

Ильи Дарчиашвили 4 апреля сменил на посту главы МИД Грузии Давида Залкалиани, которого теперь назначили послом в США.

Нужно сказать, что прошлый глава грузинского МИДа заявлял, что в отношении России из-за войны против Украины Грузия не будет вводить никаких санкций.

Илья Дарчиашвили ранее возглавлял администрации правительства Грузии, был также послом в Польше, первым замглавы министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В 2021 году Дарчиашвили входил в состав грузинской делегации во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили на саммите Крымской платформы в Украине.

Стоит также напомнить, что в конце марта президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что государство присоединилось ко всем западным финансовым санкциям против РФ. Хотя ранее Тбилиси отказывался вводить ограничения в отношении страны-агрессора.

Через несколько дней в апреле премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не намерена вводить экономические санкции против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Грузия Дмитрий Кулеба Санкции против России
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине