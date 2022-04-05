Кулеба про нового голову МЗС Грузії: розраховуємо на повну підтримку у протидії агресії РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про зміну керівництва МЗС Грузії. Український чиновник розраховує, що призначення Іллі Дарчіашвілі позитивно позначиться на позиції Тбілісі щодо протидії агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави українського МЗС у Twitter.

"З нетерпінням чекаю на спільну роботу з Іллею Дарчіашвілі, нещодавно призначеним міністром закордонних справ Грузії, для подальшого зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Грузією. Розраховую на повну підтримку Грузії у протидії російській агресії", - пише Кулеба.

Іллі Дарчіашвілі 4 квітня змінив на посаді глави МЗС Грузії Давида Залкаліані, якого тепер призначили послом в США.

Потрібно сказати, що минулий глава грузинського МЗС заявляв, що щодо Росії через війну проти України Грузія не вводитиме жодних санкцій.

Ілля Дарчіашвілі раніше очолював адміністрації уряду Грузії, був також послом у Польщі, першим заступником голови міністерства регіонального розвитку та інфраструктури Грузії.

У 2021 році Дарчіашвілі входив до складу грузинської делегації на чолі з прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі на саміті Кримської платформи в Україні.