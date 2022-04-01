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Грузия внезапно присоединилась ко всем международным финансовым санкциям против России

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Пятница 01 апреля 2022 02:47
Грузия внезапно присоединилась ко всем международным финансовым санкциям против России Фото: президент Грузии Саломе Зурабишвили (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что государство присоединилось ко всем запущенным Западом финансовым санкциям против РФ. Ранее Тбилиси отказывался вводить ограничения в отношении страны-агрессора из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова грузинского лидера в эфире телеканала CNN.

Как отметила Зурабишвили, Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях против России, что оказывает влияние на экономику страны.

"И это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора", - сказала она.

Также президент Грузии добавила, что в настоящее время Тбилиси поддерживает все созданные для поддержки Украины международные резолюции.

Тут стоит обратить внимание, что после начала большой войны России против Украины 24 февраля грузинское правительство отказалось поддерживать ограничения ЕС против агрессора. Кроме того, торговые отношения между странами активизировались.

Президент Грузии Зурабишвили выступала с осуждением военных преступлений России в войне против Украины, не упоминая при этом прямо о роли РФ.

Украинская сторона призывала Тбилиси отмежеваться от страны-агрессора и присоединиться к санкциям, напоминая о войне РФ против Грузии в 2008 году, в результате которой Москва захватила контроль над грузинскими регионами Абхазия и Южная Осетия.

РФ, после огромных потерь в войне против Украины, недавно отправила боевиков с территории Южной Осетии для усиления своих войск.

В конце марта самопровозглашенная непризнанная Южная Осетия заявила о намерении войти в состав России, а вот спикер "парламента" Абхазии заверил, что "республика" не будет проводить аналогичный "референдум" о вхождении в состав РФ.

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