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Грузия не будет вводить экономические санкции против России, - премьер

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Воскресенье 03 апреля 2022 16:40
Грузия не будет вводить экономические санкции против России, - премьер Фото: премьер Грузии Ираклий Гарибашвили (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Грузия не намерена вводить экономические санкции против Российской Федерации. Якобы, это исходит из интересов страны и ее народа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Еще раз хочу объяснить. Введения экономических санкций со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, интересов нашего народа", - заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

По словам Гарибашвили, в течение последних 30 лет на территории страны трижды происходили военные конфликты, в связи с чем Грузия не должна быть осторожнее.

"Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране, война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны", - добавил премьер.

Война России против Украины длится тридцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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