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Кулеба - Німеччині: не хочете давати танки самі, дайте дозвіл іншим країнам

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччині слід дозволити передачу німецьких танків Україні від інших держав, поки Берлін все ще зволікає з вирішенням питанням про власну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю Tagesschau.

Зазначимо, що танки Leopard 2 були розроблені у Німеччині та не можуть бути передані Україні іншими державами без схвалення країни.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Берлін не піде на передачу Україні танків Leopard 2 самостійно.

При цьому Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну танків.

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Дмитро КулебаВійськова допомога