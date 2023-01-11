Кулеба - Німеччині: не хочете давати танки самі, дайте дозвіл іншим країнам

Німеччині слід дозволити передачу німецьких танків Україні від інших держав, поки Берлін все ще зволікає з вирішенням питанням про власну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю Tagesschau.
Зазначимо, що танки Leopard 2 були розроблені у Німеччині та не можуть бути передані Україні іншими державами без схвалення країни.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Берлін не піде на передачу Україні танків Leopard 2 самостійно.
При цьому Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну танків.
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