Кулеба - Німеччині: не хочете давати танки самі, дайте дозвіл іншим країнам

Зазначимо, що танки Leopard 2 були розроблені у Німеччині та не можуть бути передані Україні іншими державами без схвалення країни.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Берлін не піде на передачу Україні танків Leopard 2 самостійно.

При цьому Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну танків.

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