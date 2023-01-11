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Кулеба - Германии: не хотите давать танки сами, дайте разрешение другим странам

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Германии следует разрешить передачу немецких танков Украине от других государств, пока Берлин все еще медлит с решением вопроса о собственной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Tagesschau.

Отметим, что танки Leopard 2 разработаны в Германии и не могут быть переданы Украине другими государствами без одобрения страны.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Берлин не пойдет на передачу Украине танков Leopard 2 самостоятельно.

При этом Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину танков.

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