Кулеба - Германии: не хотите давать танки сами, дайте разрешение другим странам

Германии следует разрешить передачу немецких танков Украине от других государств, пока Берлин все еще медлит с решением вопроса о собственной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Tagesschau.
Отметим, что танки Leopard 2 разработаны в Германии и не могут быть переданы Украине другими государствами без одобрения страны.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Берлин не пойдет на передачу Украине танков Leopard 2 самостоятельно.
При этом Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину танков.
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