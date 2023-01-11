Кулеба - Германии: не хотите давать танки сами, дайте разрешение другим странам

Германии следует разрешить передачу немецких танков Украине от других государств, пока Берлин все еще медлит с решением вопроса о собственной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Tagesschau .

Он отметил, что Украина возлагается на Германию, поскольку она является одной из немногих стран, которая действительно имеет потенциал для выполнения. Так, по его словам, после всех дискуссий о поставках немецкого оружия решение о боевых танках осталось последним. Во всех других вопросах есть движение и прогресс.

" И мы понимаем: если вы, как правительство, не можете сами принять это последнее важное решение, то по крайней мере дайте зеленый свет странам, у которых есть ваши танки и которые готовы предоставить нам эти танки. Но для этого им нужно ваше разрешение", - сказал он. министр.

По его словам, официальный ответ из Берлина может быть таким: нам нужен письменный запрос, и тогда мы его рассмотрим.

При этом Кулеба отметил, что мы живем в реальном мире и понимаем, что страны проводят свои исследования, прежде чем подавать официальный запрос.

"Мы хотим честного подхода к танковому вопросу, без промедлений. Как мы узнали за последние десять месяцев, это произойдет в любом случае - это лишь вопрос времени. Зачем мучить себя, нас и всех, а не просто, не медля, принять решение, каким можно гордиться?"- спросил министр.

Отметим, что танки Leopard 2 разработаны в Германии и не могут быть переданы Украине другими государствами без одобрения страны.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Берлин не пойдет на передачу Украине танков Leopard 2 самостоятельно.

При этом Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину танков.

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