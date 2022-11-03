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Кулеба назвав прийнятне закінчення війни для України

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прийнятним закінченням війни Росії проти України буде вихід окупаційних військ з усієї території нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю Сadenaser.

Він зазначив, що Україна має

На запитання, чи означає це вихід російських військ

Зеленський назвав головний пріоритет для України після закінчення війни.

Окрім того, керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що наступної зими війна значно стихне, а навесні відбудеться вихід на межі України 1991 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дмитро КулебаРосійська ФедераціяВійна Росії проти України