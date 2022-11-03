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Кулеба назвал приемлемое окончание войны для Украины

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Приемлемым окончанием войны России против Украины будет выход оккупационных войск со всей территории нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Сadenaser.

Он отметил, что у Украины

На вопрос, означает ли это выход российских войск

Зеленский назвал главный приоритет для Украины после окончания войны.

Кроме того, руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что следующей зимой война значительно стихнет, а весной состоится выход на пределы Украины 1991 года.

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Дмитрий КулебаРоссийская ФедерацияВойна России против Украины