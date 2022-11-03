Кулеба назвал приемлемое окончание войны для Украины

Он отметил, что у Украины

На вопрос, означает ли это выход российских войск

Зеленский назвал главный приоритет для Украины после окончания войны.

Кроме того, руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что следующей зимой война значительно стихнет, а весной состоится выход на пределы Украины 1991 года.

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