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Зеленський назвав головний пріоритет для України після закінчення війни

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Київ, Середа 02 листопада 2022 12:21
Зеленський назвав головний пріоритет для України після закінчення війни Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Для України навіть після закінчення війни найголовнішим пріоритетом залишиться безпека. Це стосується не лише нашої держави, але й інших країн, які колись постраждали від дій Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю чеському телебаченню.

"Після цієї війни особливо предметно всі будуть ставитися до безпеки. Я вважаю, що безпека буде пріоритетом номер один. Ми розіб'ємо Росію на нашій землі, але це не значить, що не повернеться через 10-20 років. Хочеться вірити, що вони змінять своє відношення до світу і до свого суспільства", - заявив він.

Він зазначив, що українці повинні убезпечити себе на кордонах, у повітря, на суші та на воді. Крім того, йдеться про безпеку у містах.

Зеленський заявив, що запропонував прем'єр-міністру Чехії створити оборонні відносини між країнами. Це, за його словами, допоможе створити надійну оборонну систему для майбутніх поколінь.

Нагадаємо, 31 жовтня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіалу прибув до Києва з робочим візитом. Він провів зустріч з Володимиром Зеленським.

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