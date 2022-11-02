Зеленський назвав головний пріоритет для України після закінчення війни

Для України навіть після закінчення війни найголовнішим пріоритетом залишиться безпека. Це стосується не лише нашої держави, але й інших країн, які колись постраждали від дій Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю чеському телебаченню.

"Після цієї війни особливо предметно всі будуть ставитися до безпеки. Я вважаю, що безпека буде пріоритетом номер один. Ми розіб'ємо Росію на нашій землі, але це не значить, що не повернеться через 10-20 років. Хочеться вірити, що вони змінять своє відношення до світу і до свого суспільства", - заявив він.

Він зазначив, що українці повинні убезпечити себе на кордонах, у повітря, на суші та на воді. Крім того, йдеться про безпеку у містах.

Зеленський заявив, що запропонував прем'єр-міністру Чехії створити оборонні відносини між країнами. Це, за його словами, допоможе створити надійну оборонну систему для майбутніх поколінь.