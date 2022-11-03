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Кулеба назвав прийнятне закінчення війни для України

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Четвер 03 листопада 2022 11:13
Кулеба назвав прийнятне закінчення війни для України Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прийнятним закінченням війни Росії проти України буде вихід окупаційних військ з усієї території нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю Сadenaser.

Він зазначив, що Україна має багато елементів, які вона намагатиметься реалізувати, але "абсолютний мінімальний знаменник - Росія не знаходиться на території України".

На запитання, чи означає це вихід російських військ з усіх окупованих територій, включно з Кримом, Кулеба відповів ствердно.

"Так, і я думаю, що ми повинні припинити наголошувати на Криму, тому що Крим нічим не відрізняється від Донецька чи Луганська. Це лише частина України. Коли журналісти роблять цей наголос, кажучи "включно з Кримом", вони створюють враження, ніби Крим - це щось справді особливе, до якого слід ставитися інакше", - сказав він.

За словами Кулеби, так бути не повинно, бо Крим - це просто частина території України.

"І як би не ставилася до цього Росія чи будь-яка інша країна, ми не повинні втручатися в цей наратив, який говорить, що це особлива територія, до якої потрібно ставитися по-особливому", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав головний пріоритет для України після закінчення війни.

Окрім того, керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що наступної зими війна значно стихне, а навесні відбудеться вихід на межі України 1991 року.

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