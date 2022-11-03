Кулеба назвал приемлемое окончание войны для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Сadenaser .

Он отметил, что у Украины много элементов, которые она будет пытаться реализовать, но "абсолютный минимальный знаменатель - Россия не находится на территории Украины".

На вопрос, означает ли это выход российских войск со всех оккупированных территорий, включая Крым, Кулеба ответил утвердительно.

"Да, и я думаю, что мы должны прекратить подчеркивать Крым, потому что Крым ничем не отличается от Донецка или Луганска. Это лишь часть Украины. Когда журналисты делают это ударение, говоря "включая Крым", они создают впечатление, будто Крым - это нечто действительно особенное, к которому следует относиться иначе", - сказал он.

По словам Кулебы, так быть не должно, потому что Крым - это просто часть территории Украины.

"И как бы ни относилась к этому Россия или какая-либо другая страна, мы не должны вмешиваться в этот нарратив, говорящий, что это особая территория, к которой нужно относиться по-особому", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал главный приоритет для Украины после окончания войны.

Кроме того, руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что следующей зимой война значительно стихнет, а весной состоится выход на пределы Украины 1991 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.