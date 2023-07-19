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Кулеба назвав бунт Пригожина переламним моментом: Путін не знищив його, а пішов на торг

Новость на русском →
Середа 19 липня 2023 13:50
Кулеба назвав бунт Пригожина переламним моментом: Путін не знищив його, а пішов на торг Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бунт керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та його найманців став переламним моментом для Росії, адже російський диктатор Володимир Путін не знищив заколотника, а пішов з ним на торг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю CNN.

Кулеба вважає, що коли Пригожин розпочинав свій бунт, він мав абсолютно серйозні наміри.

"Він хотів створити умови, за яких його визнають джерелом справжньої влади в Росії. Скажу так, я не пророк, щоб передбачати всі можливі сценарії, але все ще неясно, що змусило його змінити свої наміри, які аргументи переконали його?", - зазначив міністр.

До того ж, Кулеба підкреслив, що головним уроком заколоту Пригожина була демонстрація слабкості режиму Путіна для всього світу і, зокрема, російському народу.

"Весь час свого правління Путін завжди відкрито знищував своїх ворогів і намагався робити це якомога переконливіше. Цього разу він не знищив Пригожина, пішов торг і на угоду. Це реально переламний момент", - додав міністр.

Бунт Пригожина

У червні лідер ПВК "Вагнера" звинуватив військових Міноборони РФ в тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців та оголосив про "марш справедливості". Його найманці зайшли до Ростова та вирушили штурмувати Москву, однак зупинилися не дійшовши 200 км до столиці.

Переворот закінчився після переговорів Пригожина із Лукашенком. Було вирішено відправити Пригожина та частину його найманців до Білорусі.

Наразі у Білорусі перебуває вже понад 2 тисячі вояків ПВК "Вагнера".

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Євген Пригожин ПВК Вагнера Дмитро Кулеба Російська Федерація
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