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Кулеба назвал бунт Пригожина переломным моментом: Путин не уничтожил его, а пошел на торг

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Среда 19 июля 2023 13:50
Кулеба назвал бунт Пригожина переломным моментом: Путин не уничтожил его, а пошел на торг Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Бунт руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и его наемников стал переломным моментом для России, ведь российский диктатор Владимир Путин не уничтожил мятежника, а пошел с ним на торг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью CNN.

Кулеба считает, что когда Пригожин начинал свой бунт, у него были абсолютно серьезные намерения.

"Он хотел создать условия, при которых его признают источником настоящей власти в России. Скажу так, я не пророк, чтобы предвидеть все возможные сценарии, но все еще неясно, что заставило его изменить свои намерения, какие аргументы убедили его?" - отметил министр.

К тому же, Кулеба подчеркнул, что главным уроком мятежа Пригожина была демонстрация слабости режима Путина для всего мира и, в частности, российского народа.

"Все время своего правления Путин всегда открыто уничтожал своих врагов и пытался делать это как можно убедительнее. В этот раз он не уничтожил Пригожина, пошел торг и на сделку. Это реально переломный момент", - добавил министр.

Бунт Пригожина

В июне лидер ЧВК "Вагнера" обвинил военных Минобороны РФ в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников и объявил о "марше справедливости". Его наемники зашли в Ростов и отправились штурмовать Москву, однако остановились не дойдя 200 км до столицы.

Переворот закончился после переговоров Пригожина с Лукашенко. Было решено отправить Пригожин и часть его наемников в Беларусь.

В настоящее время в Беларуси находится уже более 2 тысяч вояков ЧВК "Вагнера".

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Евгений Пригожин ЧВК Вагнера Дмитрий Кулеба Российская Федерация
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