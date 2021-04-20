Кулеба назвал условия для введения секторальных санкций против РФ

"Секторальные санкции зависят от времени и поведения РФ", - сказал Кулеба.

Министр уточнил, что по результатам последних разговоров с главами МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом можно сделать вывод о готовности Берлина и Парижа к такому шагу. "Они понимают эту реальность. На встрече между Зеленским, Макроном и Меркель все они согласились, что Россию надо сдерживать", - отметил Клеба, добавив, что Франция и Германия как члены ЕС уже имеют опыт введения секторальных санкций против РФ.

"То есть, это (введение секторальных санкций, - ред.) не будет созданием какого-то прецедента, это будет использованием инструмента, который доказал свою эффективность", - подчеркнул Кулеба.

Отметим, что секторальные экономические санкции, в частности, ограничивают доступ банков и компаний РФ к первичным и вторичным рынкам капитала в ЕС.