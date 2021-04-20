Кулеба назвав умови для введення секторальних санкцій проти РФ

"Секторальні санкції залежать від часу і поведінки РФ", - сказав Кулеба.

Міністр уточнив, що за результатами останніх розмов з главами МЗС Німеччини та Франції Хайко Маасом і Жан-Івом Ле Дріану можна зробити висновок про готовність Берліна і Парижа до такого кроку. "Вони розуміють цю реальність. На зустрічі між Зеленським, Макрона і Меркель все вони погодилися, що Росію треба стримувати", - зазначив Кулеба, додавши, що Франція і Німеччина як члени ЄС вже мають досвід введення секторальних санкцій проти РФ.

"Тобто, це (введення секторальних санкцій, - ред.) Не буде створенням якогось прецеденту, це буде використанням інструменту, який довів свою ефективність", - підкреслив Кулеба.

Відзначимо, що секторальні економічні санкції, зокрема, обмежують доступ банків і компаній РФ до первинних і вторинним ринками капіталу в ЄС.