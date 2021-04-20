Кулеба назвав умови для введення секторальних санкцій проти РФ

Введення секторальних санкцій проти Росії залежить від часу і поведінки Москви. Ці обмежувальні заходи довели свою ефективність.
Про це на брифінгу для іноземних ЗМІ заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Секторальні санкції залежать від часу і поведінки РФ", - сказав Кулеба.
Міністр уточнив, що за результатами останніх розмов з главами МЗС Німеччини та Франції Хайко Маасом і Жан-Івом Ле Дріану можна зробити висновок про готовність Берліна і Парижа до такого кроку. "Вони розуміють цю реальність. На зустрічі між Зеленським, Макрона і Меркель все вони погодилися, що Росію треба стримувати", - зазначив Кулеба, додавши, що Франція і Німеччина як члени ЄС вже мають досвід введення секторальних санкцій проти РФ.
"Тобто, це (введення секторальних санкцій, - ред.) Не буде створенням якогось прецеденту, це буде використанням інструменту, який довів свою ефективність", - підкреслив Кулеба.
Відзначимо, що секторальні економічні санкції, зокрема, обмежують доступ банків і компаній РФ до первинних і вторинним ринками капіталу в ЄС.
Нагадаємо, група парламентаріїв ПАРЄ розповсюдила серед делегатів сесії заяву про провокації РФ і ескалації військових дій проти України. У ній зазначається зрив мирних зусиль щодо врегулювання ситуації на сході України.
Відповідну заяву підписали парламентарі з національних делегацій України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Швеції, Грузії, Румунії та Азербайджану.
Раніше глава зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради ЄС заявив, що Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових.