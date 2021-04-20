Подрывает стабильность. В ПАСЕ призвали Россию прекратить эскалацию на Донбассе
Группа парламентариев ПАСЕ распространила среди делегатов сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявление о провокациях Российской Федерации и эскалации военных действий против Украины. В нем отмечается срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Соответствующее заявление подписали парламентарии из национальных делегаций Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Грузии, Румынии и Азербайджана.
"Последними шагами, в частности, недавним отказом от возобновления обязательств о прекращении огня, Россия демонстрирует свое нежелание по мирному разрешению конфликта на востоке Украины. Напротив, Россия открыто подрывает усилия, направленные на содействие миру, путем необоснованного перемещения своих войск", - указано в заявлении
Документ остается открытым к дальнейшему подписанию.
В заявлении выражена серьезная обеспокоенность увеличением количества нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых РФ группировок, ростом количества жертв и, особенно, постоянным наращиванием и концентрацией чрезмерных военных сил в непосредственной близости к украинским границам.
Парламентарии призывают РФ прекратить провокации, остановить блокаду Керченского пролива и начать деэскалацию, а также предоставить информацию о своей военной деятельности в соответствии с механизмом уменьшения рисков Венского документа, как того требует Украина.
Кроме того, Россию призывают прекратить дезинформационные провокации и кибератаки, а также нападения в социальных сетях Украины.
"Мы, нижеподписавшиеся, должны серьезно воспринимать провокации Российской Федерации и эскалацию военных действий и отправляем России очень четкий сигнал о том, что в случае отказа Россию будут ждать серьезные последствия, включая санкции", - сказано в заявлении.
Документ подготовлен и распространен в ПАСЕ по инициативе украинской делегации и при поддержке членов неформальной группы "Балтик плюс".
Напомним, в ходе обращения к участникам весенней сессии ПАСЕ канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация на Донбассе и в Крыму более чем тревожная.
Как писало РБК-Украина, ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС заявил, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных.