Данилов отреагировал на санкции Кремля: считаю высшей оценкой моей работы

Россия ввела санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Он подчеркнул, что считает их "высшим знаком отличия" своей работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Данилова в Facebook.

По его словам, такой "подарок" Москва решила сделать ко Дню независимости Украины. "Кремль ввел санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это наивысшим отличием и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства", - отметил Данилов. В то же время он подчеркнул, что продолжит свою работу в направлении уничтожения "любого присутствия "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни".