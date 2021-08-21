ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кулеба назвав санкції Росії проти нього "помстою" за Кримську платформу

Новость на русском →
Субота 21 серпня 2021 10:58
Кулеба назвав санкції Росії проти нього "помстою" за Кримську платформу Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на санкції, запроваджені Росією проти нього. Він вважає це "помстою" за Кримську платформу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби у Facebook.

Він наголосив, що Росія внесла його в свій санкційний список, хоча зазвичай міністрів закордонних справ санкціями намагаються не чіпати, щоб зберігати бодай якийсь канал для діалогу.

"Але тут їм геть допекло. Росія обіцяла, що помститься за Кримську платформу. І Росія помстилася мені. Росія не зупинить ані мене, ані усіх нас в Україні і за кордоном, кого об’єднала Кримська платформа", - наголосив Кулеба.

Він також зазначив, що Кримська платформа обов'язково буде.

Раніше РБК-Україна писало, що глава МЗС України Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов і ще понад 70 осіб увійшли до переліку фізосіб, щодо яких в Росії діють спеціальні економічні заходи.

Нагадаємо, Данілов назвав санкції "найвищою оцінкою своєї роботи" у відстоюванні національних інтересів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Кримська платформа Санкції
NEWS
В Україні зробили вже понад 8 млн COVID-щеплень
В Україні зробили вже понад 8 млн COVID-щеплень
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського