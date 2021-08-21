Кулеба назвав санкції Росії проти нього "помстою" за Кримську платформу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на санкції, запроваджені Росією проти нього. Він вважає це "помстою" за Кримську платформу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби у Facebook .

Він наголосив, що Росія внесла його в свій санкційний список, хоча зазвичай міністрів закордонних справ санкціями намагаються не чіпати, щоб зберігати бодай якийсь канал для діалогу.

"Але тут їм геть допекло. Росія обіцяла, що помститься за Кримську платформу. І Росія помстилася мені. Росія не зупинить ані мене, ані усіх нас в Україні і за кордоном, кого об’єднала Кримська платформа", - наголосив Кулеба.

Він також зазначив, що Кримська платформа обов'язково буде.