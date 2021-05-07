Кулеба назвал Россию "пандемией в политике" и серьезным вызовом для ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил поведение Российской Федерации на европейской арене с "пандемией в политике". По его словам, это серьезный вызов солидарности Евросоюза.

Об этом он заявил на совместной с министрами иностранных дел стран Бенилюкса пресс-конференции .

По его мнению, на сегодня есть два серьезных вызова для солидарности ЕС.

"Первый - это Россия. Россия все время бросает вызов солидарности ЕС. И второй - это COVID. Говоря метафорически, и то и другое можно охарактеризовать как пандемию - в политике и здравоохранении", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что Киев на сегодня не в той позиции, чтобы указывать Евросоюзу, как лучше помогать третьим странам в борьбе с COVID-19.