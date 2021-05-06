Россия может провести "ползучую аннексию" Азовского моря, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия усиливает свое военное присутствие в Азовском море. РФ может провести "ползучую аннексию" Азовского моря.

Об этом Кулеба заявил в интервью CNN .

По его словам, проводившиеся на юге России военные учения были отработкой военных действий против Украины.

"Россия может провести эту "ползучую аннексию" Азовского моря. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути", - сказал Кулеба.

Ранее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил в интервью РБК-Украина, что угроза наступления России с территории временно оккупированного Крыма существует. Однако, стратегические замыслы военно-политического руководства РФ неизвестны.