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Встреча Байдена и Путина выиграла время для Украины, - Кулеба

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 12:16
Встреча Байдена и Путина выиграла время для Украины, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "прекрасным примером дипломатии" будущую встречу между лидерами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Он считает, что такой шаг позволил "выиграть время" для Украины.

Об этом Кулеба заявил в интервью CNN.

Глава украинского МИД считает, что на время подготовки встречи с Байденом Путин "не будет нарушать правила".

"Я понимаю тех, кто действительно обеспокоен (о саммите - ред.), из-за отсутствия информации, из-за теорий заговора, из-за унаследованного страха перед предательством. Но я вижу это с другой точки зрения - с профессиональной дипломатической точки зрения. И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере, на данный момент", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Байден заявил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2021 года. По его словам, она может состояться во время его весеннего турне по Европе, во время которого он, в частности, примет участие в саммите НАТО.

По информации советника Байдена Джейка Салливана, что во время встречи лидеры США и РФ намерены обсудить ситуацию вокруг Украины.

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