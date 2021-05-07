Кулеба назвав Росію "пандемією в політиці" та серйозним викликом для ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв поведінку Російської Федерації на європейській арені з "пандемією в політиці". За його словами, це серйозний виклик солідарності Євросоюзу.

Про це він заявив на спільній з міністрами закордонних справ країн Бенілюксу прес-конференції .

На його думку, на сьогодні є два серйозні виклики для солідарності ЄС.

"Перший - це Росія. Росія весь час кидає виклик солідарності ЄС. І другий - це COVID. Говорячи метафорично, і те і інше можна охарактеризувати як пандемію - в політиці та охороні здоров'я", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що Київ на сьогодні не в тій позиції, щоб вказувати Євросоюзу, як краще допомагати третім країнам у боротьбі з COVID-19.