Кулеба назвав Росію "пандемією в політиці" та серйозним викликом для ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв поведінку Російської Федерації на європейській арені з "пандемією в політиці". За його словами, це серйозний виклик солідарності Євросоюзу.
Про це він заявив на спільній з міністрами закордонних справ країн Бенілюксу прес-конференції.
На його думку, на сьогодні є два серйозні виклики для солідарності ЄС.
"Перший - це Росія. Росія весь час кидає виклик солідарності ЄС. І другий - це COVID. Говорячи метафорично, і те і інше можна охарактеризувати як пандемію - в політиці та охороні здоров'я", - зазначив Кулеба.
Він також підкреслив, що Київ на сьогодні не в тій позиції, щоб вказувати Євросоюзу, як краще допомагати третім країнам у боротьбі з COVID-19.
Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що Росія посилює свою військову присутність в Азовському морі, щоб провести "повзучу анексію" цього регіону.
В інтерв'ю CNN він назвав "прекрасним прикладом дипломатії" майбутню зустріч між лідерами США та Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним. Він вважає, що такий крок дозволить виграти час для України.
"І я не бачу нічого, що суперечило б інтересам України, принаймні, на даний момент", - додав Кулеба.