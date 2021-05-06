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Кулеба назвал Блинкену способ положить конец агрессии РФ против Украины

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 17:36
Кулеба назвал Блинкену способ положить конец агрессии РФ против Украины Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал способ остановить российскую агрессию против Украины. По его словам, для этого нужен четкий сигнал коллективного Запада.

Об этом он заявил в видеообращении.

По его словам, в разговоре с Блинкеном он заявил о том, что российская агрессия против Украины прекратится после того, как Москва поймет, что коллективный Запад воспринимает Украину как часть себя.

"Не как баланс, не как что-то посередине между Западом и Россией, не как часть, которая откололась от "русского мира"… Только четкий сигнал в сторону Москвы о том, что Украина является частью Запада, неотъемлемой частью демократического мира - это и будет началом конца российской агрессии против Украины. Это тот путь, который прошли Центральноевропейские страны после развала СССР, страны Балтии", - заявил Кулеба.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что США присоединятся к учредительному саммиту Крымской платформы.

Он также отметил, что Вашингтон выступает против действий России по дестабилизации ситуации в Украине.

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