Кулеба о назначении посла Украины в НАТО: мяч сейчас на стороне Альянса

Кандидат на должность посла Украины в НАТО сейчас проходит сертификацию по безопасности со стороны Североатлантического Альянса. Украинская сторона попросила НАТО ускорить процедуру, чтобы побыстрее отправить своего посла.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".

"Кандидат на посла Украины в НАТО проходит сертификацию по безопасности со стороны НАТО, потому мяч сейчас на стороне Альянса. Мы их попросили как можно быстрее (утвердить, - ред.), потому что мы хотим быстрее отправить посла", - заявил он.

Глава украинского МИДа также добавил, что вскоре будет утверждена кандидатура на должность посла Украины в ЕС.

"Посол в ЕС вскоре будет. Посол в ЕС обязательно будет, потому что это один из ключевых послов Украины на международной арене", - подчеркнул Кулеба.

Однако министр отказался называть имена кандидатов на данные посты.