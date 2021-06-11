Кулеба про призначення посла України в НАТО: м'яч Зараз на боці Альянсу
Кандидат на посаду посла України в НАТО зараз проходить сертифікацію з безпеки з боку Північноатлантичного альянсу. Українська сторона попросила НАТО прискорити процедуру, щоб швидше відправити свого посла.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".
"Кандидат на посла України в НАТО проходить сертифікацію з безпеки з боку НАТО, тому м'яч Зараз на боці Альянсу. Ми їх попросили якнайшвидше (затвердити, - ред.), тому що ми хочемо швидше відправити посла", - заявив він.
Глава українського МЗС також додав, що незабаром буде затверджена кандидатура на посаду посла України в ЄС.
"Посол в ЄС незабаром буде. Посол в ЄС обов'язково буде, тому що це один з ключових послів України на міжнародній арені", - підкреслив Кулеба.
Однак міністр відмовився називати імена кандидатів на дані пости.
Нагадавши, сенатор США розповів, що потрібно для подальшого руху України в НАТО.
Раніше в українському Міністерстві оборони повідомили, що Україна отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО. Пакет міститиме завдання, які Україна має виконати до 2025 року.
Крім того, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина не поділяє бачення України щодо вступу до НАТО.