Кулеба про призначення посла України в НАТО: м'яч Зараз на боці Альянсу

Кандидат на посаду посла України в НАТО зараз проходить сертифікацію з безпеки з боку Північноатлантичного альянсу. Українська сторона попросила НАТО прискорити процедуру, щоб швидше відправити свого посла.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".

"Кандидат на посла України в НАТО проходить сертифікацію з безпеки з боку НАТО, тому м'яч Зараз на боці Альянсу. Ми їх попросили якнайшвидше (затвердити, - ред.), тому що ми хочемо швидше відправити посла", - заявив він.

Глава українського МЗС також додав, що незабаром буде затверджена кандидатура на посаду посла України в ЄС.

"Посол в ЄС незабаром буде. Посол в ЄС обов'язково буде, тому що це один з ключових послів України на міжнародній арені", - підкреслив Кулеба.

Однак міністр відмовився називати імена кандидатів на дані пости.