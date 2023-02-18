Кулеба о мирном плане Китая: борьба за свободу будет продолжаться
Несмотря на любой предложенный мирный план по прекращению войны в Украине, украинцы и дальше будут сфокусированы на продолжении борьбы за свою свободу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время Мюнхенской конференции по безопасности.
"Не думаю, что есть смысл здесь говорить о китайском плане, не увидев его. Но чтобы не произошло, какой бы план не появился из разных уголков мира, мы должны всегда фокусироваться на одной вещи: даже если мы очень устали (от войны в Украине, - ред.), мы не должны устать бороться за свободу", - заявил Кулеба.
Также министр отметил, что любой предложенный план имеет и второстепенное значение, "поскольку вы знаете, за что боретесь".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кулеба, во время обращения к союзникам, призвал их и дальше поддерживать Украину, однако не готовить ее к худшему.
Тем временем главный советник лидера Китая Си Цзиньпина Ван I впервые признал войну России против Украины и заявил о подготовке его страной мирного плана для урегулирования конфликта.
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