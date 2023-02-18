Кулеба о мирном плане Китая: борьба за свободу будет продолжаться

Несмотря на любой предложенный мирный план по прекращению войны в Украине, украинцы и дальше будут сфокусированы на продолжении борьбы за свою свободу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Не думаю, что есть смысл здесь говорить о китайском плане, не увидев его. Но чтобы не произошло, какой бы план не появился из разных уголков мира, мы должны всегда фокусироваться на одной вещи: даже если мы очень устали (от войны в Украине, - ред.), мы не должны устать бороться за свободу", - заявил Кулеба.

Также министр отметил, что любой предложенный план имеет и второстепенное значение, "поскольку вы знаете, за что боретесь".