Кулеба: в Минских соглашениях есть много ловушек для Украины

Минские соглашения по Донбассу не являются идеальными для Украины и содержат много щелей и ловушек. При этом Россия ничего не делает для выполнения договоренностей.
Об этом в эфире программы BBC HARDtalk заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Я не думаю, что минские соглашения - идеальная вещь для Украины, в них есть много щелей, лакун и ловушек для Украины. Но документ подписан, мы должны следовать логике этого документа и воплощать его", - сказал Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский, по словам министра, отмечает, что когда Россия только обвиняет Украину в невыполнении "Минска", но ничего не делает для того, чтобы начать выполнять его, "мы должны начать разговор о том, кто действительно заботится об этих соглашениях и хочет, чтобы они стали дорожной картой для урегулирования".
Кулеба также добавил, что в Минских соглашениях есть два компонента - политические и вопросы безопасности, и надо начинать с последних - а именно, прекращения огня.
Министр также считает, что ЕС должен перейти к введению секторальных санкций против России, чтобы реакция на действия Кремля была более эффективной.
Ранее Кулеба призвал страны Евросоюза рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.