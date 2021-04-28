Кулеба: в Мінських угодах є багато пасток для України

Мінські угоди щодо Донбасу не є ідеальними для України і містять багато щілин і пасток. При цьому Росія нічого не робить для виконання домовленостей.
Про це в ефірі програми BBC HARDtalk заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Я не думаю, що мінські угоди - ідеальна річ для України, в них є багато щілин, лакун і пасток для України. Але документ підписаний, ми повинні слідувати логіці цього документа і втілювати його", - сказав Кулеба.
Президент України Володимир Зеленський, за словами міністра, наголошує, що коли Росія тільки звинувачує Україну у невиконанні "Мінська", але нічого не робить для того, щоб почати виконувати його, "ми повинні почати розмову про те, хто дійсно піклується про ці угоди і хоче, щоб вони стали дорожньою картою для врегулювання".
Кулеба також додав, що в мінських угодах є два компонента - політичні та безпекові питання, і треба починати з останніх - а саме, припинення вогню.
Міністр також вважає, що ЄС повинна перейти до введення секторальних санкцій проти Росії, аби реакція на дії Кремля була більш ефективною.
Раніше Кулеба закликав країни Євросоюзу розглянути можливість відключення Росії від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.