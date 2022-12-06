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Кулеба про купівлю Індією нафти з РФ: якщо заробляєте на нашому стражданні, збільшіть допомогу

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якщо Індія прийняла рішення продовжувати купувати російську нафту та заробляти на стражданні українців, вона має збільшити обсяги допомоги нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю NDTV.

"Ми однаково критично ставимося до будь-якої країни світу, чи то в Європі, чи в Азії, чи будь-де ще, яка купує російську нафту у великих кількостях. Тому що гроші, отримані від цієї торгівлі, Росія використовує для фінансування війни та вбивства українців", - сказав він.

Кулеба зазначив, що Індія значно збільшила закупівлю російської нафти, тому що Росія пропонувала дуже привабливі умови, дешеві ціни та хороші контракти. У свою чергу Росія пропонує низькі ціни на свою нафту через війну, яку вона розв'язала в Україні. Адже у неї виникли проблеми з постачанням нафти на європейські ринки.

"Тож можливість для Індії купувати російську нафту за дешевою ціною виникає через те, що українці потерпають від російської агресії. Вмираючи кожен день. А вони живуть у будинках без опалення, без гарячої води, без світла. І цей факт, сподіваємося, повинен бути оцінений тими, хто приймає рішення про закупівлю російської нафти", - сказав він.

За словами міністра, якщо країна вже інтегрує цей елемент у своє мислення, то зовнішня політика також має бути скоригована відповідно до підтримки, наданої Україні.

"Якщо ви отримуєте користь від наших страждань, було б добре бачити більше вашої допомоги, адресованої нам", - додав Кулеба.

Зазначимо, Україна привітала запровадження схеми обмеження цін на російську нафту. При цьому, на думку країни, максимальна ціна занадто висока.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар заявив, що країна продовжить купувати російську нафту, оскільки це вигідно для неї.

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ІндіяМИД УкраиныДмитро Кулеба