Кулеба о покупке Индией нефти из РФ: если зарабатываете на нашем страдании, увеличьте помощь

"Мы одинаково критически относимся к любой стране мира, будь то в Европе, или в Азии, или где-нибудь еще, которая покупает российскую нефть в больших количествах. Потому что деньги, полученные от этой торговли, Россия использует для финансирования войны и убийства украинцев", - сказал он.

Кулеба отметил, что Индия значительно увеличила закупку российской нефти, потому что Россия предлагала очень привлекательные условия, дешевые цены и хорошие контракты. В свою очередь, Россия предлагает низкие цены на свою нефть из-за войны, которую она развязала в Украине. Ведь у нее ведь возникли проблемы с поставкой нефти на европейские рынки.

"Итак, возможность для Индии покупать российскую нефть по дешевой цене возникает из-за того, что украинцы страдают от российской агрессии. Умирая каждый день. А они живут в домах без отопления, без горячей воды, без света. И этот факт, надеемся, должен быть оценен теми, кто принимает решение о закупке российской нефти", - сказал он.

По словам министра, если страна уже интегрирует этот элемент в свое мышление, то внешняя политика должна быть скорректирована в соответствии с поддержкой, предоставленной Украине.

"Если вы извлекаете пользу из наших страданий, было бы хорошо видеть больше вашей помощи, адресованной нам", - добавил Кулеба.

Отметим, Украина приветствовала введение схемы ограничения цен на российскую нефть. При этом, по мнению страны, максимальная цена слишком высока.

Напомним, министр иностранных дел Индии Субрамания Джайшанкар заявил, что страна продолжит покупать российскую нефть, поскольку это выгодно для нее.

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