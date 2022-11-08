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Індія продовжить купувати російську нафту через вигоду для країни, - глава МЗС

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Україна, Вівторок 08 листопада 2022 14:18
Індія продовжить купувати російську нафту через вигоду для країни, - глава МЗС Фото: Індія продовжить купувати дешеву російську нафту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Індія продовжить купувати російську нафту, оскільки це вигідно для країни, заявив міністр закордонних справ Субраманіям Джайшанкар після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Індія стала найбільшим покупцем нафти у Росії після Китаю, оскільки нафтопереробні заводи скуповують зі знижкою російську нафту, якої уникають західні покупці після вторгнення Росії до України 24 лютого.

Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі та традиційний союзник Росії, прямо не засудила вторгнення і у вівторок відбулася п'ята зустріч цього року між Джайшанкаром та Лавровим.

"Наш основний обов'язок - забезпечити індійському споживачеві найкращий можливий доступ на найвигідніших умовах до міжнародних (нафтогазових) ринків. Щодо цього ми бачили, що відносини між Індією та Росією йдуть на користь. Тому, якщо це піде мені на користь, я б продовжив це", - сказав Джайшанкар.

Ця заява була зроблена за місяць до того, як Сполучені Штати та їхні союзники з "Великої сімки" зроблять кроки, щоб завадити Росії отримувати прибуток від нафти шляхом обмеження цін.

Міністр фінансів США Джанет Єллен має відвідати Індію цього тижня.

Нагадаємо, Китай, Туреччина та Індія купують російське вугілля зі знижками, оскільки воно потрапило під санкції ЄС.

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