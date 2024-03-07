Кулеба: якщо Європа не відкине страх - в майбутньому настане черга її солдатів

Або ж Європа відкидає страх щодо допомоги нашим військовим, або ж в майбутньому настане черга віддавати своє життя європейським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) України Дмитра Кулебу в колонці видання Le Monde .

"Всі європейські столиці повинні зрозуміти цю просту, але важку істину, яку, здається, вже усвідомили в Парижі: або наші союзники відкидають страх, нерішучість і так звані перешкоди і надають повну підтримку українським солдатам у їхніх боях за міста і села України, або одного дня настане черга ваших солдатів віддати своє життя в боях за міста і села спочатку країн Центральної Європи, а потім і решти Європи", - заявив Кулеба.

Допомога Україні від союзників

В колонці Le Monde, Кулеба також наголосив на тому, що, якщо Європа бажає відновити мир, вона повинна збільшити виробництво зброї, а також заборонити експорт артилерійських боєприпасів на інші континенти. За його словами, ситуація яка склалась сьогодні на фронті, є наслідком довготривалих дискусій між нашими союзниками.

"Через те, що вони не прискорили своє виробництво зброї вчасно, вони зволікали із закупівлею військової техніки у третіх країн, і вони експортували снаряди, вироблені в Європі, в інші частини світу", - додав Кулеба.

Також нещодавно президент Франції Еммануель Макрон, розкритикував обіцянку Європейського союзу щодо надання 1 млн артилерійських снарядів Україна. На 1 березня 2024 року у країн союзу набереться лише 600 тисяч боєприпасів. Тим часом голова європейської дипломатії Жозеп Боррель відзначав, що країни ЄС нададуть обіцяні снаряди лише до кінця поточного року.