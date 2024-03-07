Кулеба: если Европа не отвергнет страх - в будущем настанет черед ее солдат

Или же Европа отвергает страх относительно помощи нашим военным, или же в будущем наступит очередь отдавать свою жизнь европейским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрия Кулебу в колонке издания Le Monde .

"Все европейские столицы должны понять эту простую, но трудную истину, которую, кажется, уже осознали в Париже: либо наши союзники отбрасывают страх, нерешительность и так называемые препятствия и оказывают полную поддержку украинским солдатам в их боях за города и села Украины, либо однажды наступит очередь ваших солдат отдать свою жизнь в боях за города и села сначала стран Центральной Европы, а затем и остальной Европы", - заявил Кулеба.

Помощь Украине от союзников

В колонке Le Monde, Кулеба также отметил, что, если Европа желает восстановить мир, она должна увеличить производство оружия, а также запретить экспорт артиллерийских боеприпасов на другие континенты. По его словам, ситуация, которая сложилась сегодня на фронте, является следствием длительных дискуссий между нашими союзниками.

"Из-за того, что они не ускорили свое производство оружия вовремя, они медлили с закупкой военной техники у третьих стран, и они экспортировали снаряды, произведенные в Европе, в другие части мира", - добавил Кулеба.

Также недавно президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал обещание Европейского союза по предоставлению 1 млн артиллерийских снарядов Украины. На 1 марта 2024 года в странах союза наберется всего 600 тысяч боеприпасов. Тем временем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что страны ЕС предоставят обещанные снаряды только до конца текущего года.