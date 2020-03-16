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Кулеба: коронавирус подтвержден у семи украинцев за границей

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 16:37
Кулеба: коронавирус подтвержден у семи украинцев за границей
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Число заболевших коронавирусом украинцев растет

На сегодня за границей коронавирусом заражены семь граждан Украины. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, выросло количество заболевших украинцев за рубежом.

"Инфицированы пока 7 граждан", - отметил Кулеба и добавил, что на карантине в других странах находятся сотни украинцев, в том числе в египетских отелях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше у двух украинцев подтвердили коронавирус. По данным местных властей, один из украинцев приехал в Польшу из Германии, а второй - из Украины.

Агентство Bloomberg сообщило, что коронавирус приведет к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире до конца мая. В частности, ряд компаний уже столкнулся с техническим банкротством. По данным издания, их денежные резервы быстро истощаются из-за отмены рейсов и резкого падения спроса на перелеты.

"Чтобы избежать катастрофы, необходимы скоординированные действия властей и отрасли. В противном случае выход из кризиса будет похож на жестокое поле битвы, усеянное жертвами", - отмечают аналитики.

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Новости Украины МИД УкраиныДмитрий КулебаКоронавирус
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