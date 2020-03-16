Кулеба: коронавірус підтверджено у семи українців за кордоном

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Число хворих на коронавірус українців зростає

На сьогодні за кордоном коронавірусом заражено сім громадян України. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зросла кількість хворих українців за кордоном.

"Інфіковано поки 7 громадян", - зазначив Кулеба і додав, що на карантині в інших країнах знаходяться сотні українців, у тому числі в єгипетських готелях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі у двох українців підтвердили коронавірус. За даними місцевої влади, один з українців приїхав до Польщі з Німеччини, а другий - з України.

Агентство Bloomberg повідомило, що коронавірус призведе до банкрутства більшості авіакомпаній у всьому світі до кінця травня. Зокрема, ряд компаній вже зіткнувся з технічним банкрутством. За даними видання, їх грошові резерви швидко виснажуються через скасування рейсів і різке падіння попиту на перельоти.

"Щоб уникнути катастрофи, необхідні скоординовані дії влади і галузі. В іншому випадку вихід з кризи буде схожий на жорстоке поле битви, засіяне жертвами", - відзначають аналітики.