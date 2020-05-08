Кулеба: канал по линии Ермак - Козак позволяет искать решения по Донбассу

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба уверен в эффективности переговоров Ермака и Козака

Налаженный дипломатический канал между главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком позволяет искать решения по мирному урегулированию на Донбассе. Об этом в интервью lb.ua заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что в вопросах урегулирования на Донбассе МИД Украины отвечает за нормандский формат, а за минский - украинская делегация в контактной группе.

"Считаю, что всегда, в любой критической ситуации, должен оставаться канал связи и канал решения вопросов. Мне кажется, что тот канал, который был построен по линии Ермак - Козак, позволяет искать решения. То, что состоялись обмены удерживаемыми лицами, разведение в трех точках, доказывает то, что канал работает", - заявил министр.

Он также добавил, что на самом деле ситуация намного сложнее, чем взаимоотношение двух людей, поскольку разные игроки пытаются оказывать влияние на донбасский кейс.

Напомним, ранее стало известно, зачем Украина подняла уровень делегации в трехсторонней контактной группе. Близкий к переговорам источник РБК-Украина отметил, что таким образом Россию поставили перед выбором и рассчитывают на повышение ее представительства.

Кроме того, РБК-Украина писало, что на переговоры в Минск планируется приглашать переселенцев из числа юристов, журналистов или других авторитетных представителей общества. Также не исключено, что будут приглашать последних законно избранных на выборах 2010 года представителей местной власти.