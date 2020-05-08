ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кулеба: канал по лінії Єрмак - Козак дозволяє шукати рішення щодо Донбасу

Новини » Політика     08.05.2020 - 12:21
Кулеба: канал по лінії Єрмак - Козак дозволяє шукати рішення щодо Донбасу
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба упевнений в ефективності переговорів Єрмака і Козака

Налагоджений дипломатичний канал між головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком і заступником голови Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком дозволяє шукати рішення щодо мирного врегулювання на Донбасі. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба зазначив, що в питаннях врегулювання на Донбасі МЗС України відповідає за нормандський формат, а за мінський - українська делегація в контактній групі.

"Вважаю, що завжди, в будь-якій критичній ситуації, повинен залишатися канал зв'язку і канал вирішення питань. Мені здається, що той канал, який був побудований по лінії Єрмак - Козак, дозволяє шукати рішення. Те, що відбулися обміни утримуваними особами, розведення в трьох точках, доводить те, що канал працює", - заявив міністр.

Він також додав, що насправді ситуація набагато складніша, ніж взаємовідношення двох людей, оскільки різні гравці намагаються чинити вплив на донбаський кейс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, навіщо Україна підняла рівень тристоронньої делегації в контактній групі. Близьке до переговорів джерело РБК-Україна зазначив, що таким чином Росію поставили перед вибором і розраховують на підвищення її представництва.

Крім того, РБК-Україна писало, що на переговори в Мінськ планується запрошувати переселенців з числа юристів, журналістів або інших авторитетних представників суспільства. Також не виключено, що будуть запрошувати останніх законно обраних на виборах 2010 року представників місцевої влади.

Мінська реформа: як команда Зеленського перезавантажує переговори по Донбасу
Новини України ДонбасДмитро КулебаАндрій Єрмак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся