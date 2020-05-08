Кулеба: канал по лінії Єрмак - Козак дозволяє шукати рішення щодо Донбасу

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба упевнений в ефективності переговорів Єрмака і Козака

Налагоджений дипломатичний канал між головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком і заступником голови Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком дозволяє шукати рішення щодо мирного врегулювання на Донбасі. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба зазначив, що в питаннях врегулювання на Донбасі МЗС України відповідає за нормандський формат, а за мінський - українська делегація в контактній групі.

"Вважаю, що завжди, в будь-якій критичній ситуації, повинен залишатися канал зв'язку і канал вирішення питань. Мені здається, що той канал, який був побудований по лінії Єрмак - Козак, дозволяє шукати рішення. Те, що відбулися обміни утримуваними особами, розведення в трьох точках, доводить те, що канал працює", - заявив міністр.

Він також додав, що насправді ситуація набагато складніша, ніж взаємовідношення двох людей, оскільки різні гравці намагаються чинити вплив на донбаський кейс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, навіщо Україна підняла рівень тристоронньої делегації в контактній групі. Близьке до переговорів джерело РБК-Україна зазначив, що таким чином Росію поставили перед вибором і розраховують на підвищення її представництва.

Крім того, РБК-Україна писало, що на переговори в Мінськ планується запрошувати переселенців з числа юристів, журналістів або інших авторитетних представників суспільства. Також не виключено, що будуть запрошувати останніх законно обраних на виборах 2010 року представників місцевої влади.