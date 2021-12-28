UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба исключает любое "давление" на Украину: не надо даже пытаться это сделать

Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на Украину в дипломатических отношениях "никто не давит". А западные партнеры знают, что "не надо даже пытаться это сделать".

Об этом Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

"Распространялись в последнее время слухи, СМИ публиковали, что на Украину давят, тут жмут, там давят. Возможность что-то "настойчиво просить" или давить касательно того, что не отвечает интересам Украины, - такой опции в принципе нет на столе, она снята с повестки дня. Партнеры знают, что не надо даже пытаться это сделать", - отметил министр.

Напомним, также глава МИД оценил роль Украины в консультациях по поводу так называемых "гарантий безопасности", которые требует Россия от США и НАТО. Он подчеркнул, что украинская сторона является активным участником, который излагает свою позицию.

Добавим, в России заявили, что не видят необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам о "гарантиях безопасности" и добавили, что в них участвуют только США и РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныУкраинаДмитрий Кулеба