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Кулеба виключає будь-який "тиск" на Україну: не треба навіть намагатися це зробити

Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на Україну в дипломатичних відносинах "ніхто не тисне". А західні партнери знають, що "не треба навіть намагатися це зробити".

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Поширювалися останнім часом чутки, ЗМІ публікували, що на Україну тиснуть, тут тиснуть, там тиснуть. Можливість щось "наполегливо просити" або тиснути щодо того, що не відповідає інтересам України, - такої опції в принципі немає на столі, вона знята з порядку денного. Партнери знають, що не треба навіть намагатися це зробити", - зазначив міністр.

Нагадаємо, також глава МЗС оцінив роль України в консультаціях з приводу так званих "гарантій безпеки", які вимагає Росія від США і НАТО. Він наголосив, що українська сторона є активним учасником, який викладає свою позицію.

Додамо, в Росії заявили, що не бачать необхідності на даному етапі підключати Україну до переговорів про "гарантії безпеки" та додали, що в них беруть участь тільки США і РФ.

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МЗСУкраїнаДмитро Кулеба