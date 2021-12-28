Кулеба виключає будь-який "тиск" на Україну: не треба навіть намагатися це зробити

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на Україну в дипломатичних відносинах "ніхто не тисне". А західні партнери знають, що "не треба навіть намагатися це зробити".

"Поширювалися останнім часом чутки, ЗМІ публікували, що на Україну тиснуть, тут тиснуть, там тиснуть. Можливість щось "наполегливо просити" або тиснути щодо того, що не відповідає інтересам України, - такої опції в принципі немає на столі, вона знята з порядку денного. Партнери знають, що не треба навіть намагатися це зробити", - зазначив міністр.

Нагадаємо, також глава МЗС оцінив роль України в консультаціях з приводу так званих "гарантій безпеки", які вимагає Росія від США і НАТО. Він наголосив, що українська сторона є активним учасником, який викладає свою позицію.

Додамо, в Росії заявили, що не бачать необхідності на даному етапі підключати Україну до переговорів про "гарантії безпеки" та додали, що в них беруть участь тільки США і РФ.